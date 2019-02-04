Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da Yerel Seçimlere Doğru

Başmakçı'da Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Başmakçı'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Başmakçı'da Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Başmakçı'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim bürosunun açılışı yapıldı.


Başmakçı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü'nün seçim bürosu açılışına parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçim bürosunun açılışında konuşan Ayhan Gönüllü, 5 yıl boyunca en iyi şekilde ilçeye hizmet ettiklerini belirterek yetkinin tekrar verilmesi halinde ise hazırladığı yeni projeleri hayata geçireceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından açılan seçim bürosunun açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Ayhan Gönüllü, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Başmakçı, Güncel
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