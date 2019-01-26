Son Dakika Haberleri: Başmakçı'dan Kısa Kısa

Başmakçı'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçeye bağlı Akkoyunlu köyünde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Başmakçı'dan Kısa Kısa, System.String[]
Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçeye bağlı Akkoyunlu köyünde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini kendilerinden dinleyen Kaymakam Soylu, "Yaşlı vatandaşlarımız bizim için çok önemli. Yaşlılarımızı hiç bir zaman yalnız bırakamayız. Köylerde kendi başına yaşayan bir çok vatandaşımız var. Hepsini de ziyaret edip, istek ve taleplerini dinlemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

-Başmakçı'da asker duası yapıldı

Başmakçı ilçesinde askere gidecek 1991 doğumlu gençler için asker duası yapıldı.

İlçe meydanındaki yapılan programa, Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, İlçe Müftüsü Zafer Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Soylu, Başmakçılı gençleri askere en iyi şekilde uğurlayacaklarını, sağ salim vatani görevlerini en iyi şekilde yapmaları için her zaman dua edeceklerini söyledi.


Belediye Başkanı Gönüllü ise askerlerle tek tek tokalaşarak harçlık verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Mehmet Soylu, Başmakçı, Güncel
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