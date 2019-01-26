Başmakçı'dan Kısa Kısa

Başmakçı
Kaymakamı Mehmet Soylu
, ilçeye bağlı Akkoyunlu köyünde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini kendilerinden dinleyen Kaymakam Soylu, "Yaşlı vatandaşlarımız bizim için çok önemli. Yaşlılarımızı hiç bir zaman yalnız bırakamayız. Köylerde kendi başına yaşayan bir çok vatandaşımız var. Hepsini de ziyaret edip, istek ve taleplerini dinlemek zorundayız." ifadelerini kullandı.
-Başmakçı'da asker duası yapıldı
Başmakçı ilçesinde askere gidecek 1991 doğumlu gençler için asker duası yapıldı.
İlçe meydanındaki yapılan programa, Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Ayhan
Gönüllü, İlçe Müftüsü Zafer Yıldız
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Kaymakam Soylu, Başmakçılı gençleri askere en iyi şekilde uğurlayacaklarını, sağ salim vatani görevlerini en iyi şekilde yapmaları için her zaman dua edeceklerini söyledi.
Belediye Başkanı Gönüllü ise askerlerle tek tek tokalaşarak harçlık verdi.