Başmakçı'dan kısa kısa - Son Dakika

Başmakçı Belediyesi tarafından ilçe pazarında yeni düzenlemeler yapıldı.



Başmakçı ilçe dışından pazara girmesi yasaklanan pazarcıların da Hıfzıssıhha kurul kararı gereği gerekli kontrol ve tedbirler ile beraber yeniden ilçe pazarına alınacağı bildirildi.

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde güzel bir uygulama yapacaklarını söyledi.

Devlet Bahçeli parkında çalışmalar sürüyor

Başmakçı ilçesinde belediye tarafından yapımı devam eden Devlet Bahçeli park, kafeterya inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Parktaki çalışmaları yerinde inceleyen Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, ilçe halkına daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için kafeterya inşaatının hızlı bir şekilde bitirileceğini belirtti.

Kafeterya inşaatı ile birlikte parkın altı yapı, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.