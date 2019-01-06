Başmakçı Kaymakamı Köylü Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti
43 dakika önce
Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçeye bağlı Akkoyunlu köyünde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Başmakçı
Kaymakamı Mehmet Soylu
, ilçeye bağlı Akkoyunlu köyünde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Soylu, köylerde bulunan vatandaşların sorunlarını ve isteklerini bizzat kendilerinden dinlemek istediğini belirtti.
Kaymakam Soylu, "Yaşlı vatandaşlarımız bizim için çok önemli. Yaşlılarımızı hiç bir zaman yalnız bırakamayız. Köylerde kendi başına yaşayan bir çok vatandaşımız var. Hepsini de ziyaret edip, istek ve taleplerini dinlemek zorundayız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:40 Kaynak: AA
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