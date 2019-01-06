Son Dakika Haberleri: Başmakçı Kaymakamı Köylü Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti

Başmakçı Kaymakamı Köylü Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti

43 dakika önce

Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçeye bağlı Akkoyunlu köyünde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Başmakçı Kaymakamı Köylü Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti, System.String[]
Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçeye bağlı Akkoyunlu köyünde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Soylu, köylerde bulunan vatandaşların sorunlarını ve isteklerini bizzat kendilerinden dinlemek istediğini belirtti.

Kaymakam Soylu, "Yaşlı vatandaşlarımız bizim için çok önemli. Yaşlılarımızı hiç bir zaman yalnız bırakamayız. Köylerde kendi başına yaşayan bir çok vatandaşımız var. Hepsini de ziyaret edip, istek ve taleplerini dinlemek zorundayız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Mehmet Soylu, Başmakçı, Güncel
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