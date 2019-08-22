Başmakçı Kaymakamı Yazıcı öğrencileri ödüllendirdi
1 saat önce
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı ilçede liselere geçiş sınavlarında başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:48 Kaynak: AA
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı ilçede liselere geçiş sınavlarında başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.
1 Haziran 2019'da gerçekleştirilen LGS sınavlarında başarı elde eden 13 öğrenci Kaymakam Halil Yazıcı'yı ziyaret etti.
Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Yazıcı, "Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırdı. Eğitim öğretim için, çocuklarımızın geleceği için ne yapsak azdır." dedi.
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