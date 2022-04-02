Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu

02.04.2022 17:28

Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu -4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına bastı, polis harekete geçti Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, anneannesinin telefonuyla oynadığı sırada Kadın Destek Uygulaması'na bastı.

Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu

-4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına bastı, polis harekete geçti

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, anneannesinin telefonuyla oynadığı sırada Kadın Destek Uygulaması'na bastı. Kısa sürede olay yerine gelen polislerini görünce şoke olduğunu belirten Emine Ersoy, "Konuştuğum polis KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım. Yanlışlıkla olduğunu söylememe rağmen kontrol etmek için geleceklerini söylediler ve 2 dakika sonra polisler kapıdaydı" dedi.

Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesinde Adil ve Emine Ersoy'un 4 yaşındaki torunları Barlas Yasak, anneannesinin telefonuyla oyun oynadığı esnada KADES uygulamasına bastı. Uygulamaya basıldığını görerek harekete geçen polis ekipleri, olay yerine giderken aynı anda Emine Ersoy'un telefonu aradı. Ne olduğunu anlamayan Ersoy, kendilerini tanıtan polise güvenmeyerek dolandırıldığını düşündü. Telefonunda yüklü olan KADES uygulamasına basıldığını anlayan Ersoy, yanlışlıkla basıldığını söylese de polisi ikna edemedi. Olay yerine gelen polisler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 4 yaşındaki Barlas'ı kucaklarına alarak aileye KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şoku yaşayan aile ise kadına şiddet olaylarında gösterilen hassasiyetin önemli olduğunu bir kez daha anladığını ifade etti.

"KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım"

Kapıda polisleri gören anneanne Emine Ersoy, "Yeni kalkmıştım ve telefon torunumun elindeydi. Aynı anda telefon çaldı konuştuğum kişi polis olduğunu söyleyince ben dolandırılmaya çalıştığımı düşündüm. Konuştuğum polis KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım. Yanlışlıkla olduğunu söylememe rağmen kontrol etmek için geleceklerini söylediler ve 2 dakika sonra polisler kapıdaydı. Torunuma yanlış yere bastığını söyledim oda korktu kucağımdaydı ağlamaya başladı. Tabi biz tüm aile kapıya çıktık polislere durumu anlattık. Onlarla fotoğraf çekildik bu durum bizim için ayrı bir heyecan oldu. Sonrasında ben tekrardan torunuma öğrettim bir daha basmaması gerektiğini oda bilinçli bir şekilde onayladı" dedi.

"KADES uygulamasına basıldığı anda yola çıkmışlar"

Uygulamanın ne kadar önemli olduğunu aktaran Adil Ersoy ise "Bu kadar kısa sürede polisin kapıya gelmesi müthiş bir şey. Çocukların telefonla oynaması, eşimin telefonla konuşması ve kapattıktan 2 dakika sonra polisin gelmesi gerçekten güzel. Polisleri kapıda görünce tabi çıktık torunumdan dolayı yanlışlıkla basıldığını anlattık. Polisler kontrol ettiler, tutanak tutuldu ve imzalar atıldı. Uygulama güzel Sapanca ile burasının arası 15 -20 dakikalık bir süre onlar KADES uygulamasına basıldığı anda yola çıkmışlar. İnsan başını yastığa koyduğunda daha nasıl güvende hissedebilir. Allah devletimize zeval vermesin bu sistem müthiş bir sistem. Ne kadar bir kadın, erkek veya canlıda olsa bu ülkenin gücünü gösterir. Şuan Ukrayna ve Suriye'yi görüyoruz. Bu ülkelerde insanlar evlerinde yatamazken biz çok basit bir sistemle, yanlışlıkla bile bastığınızda 5 dakika içerisinde kapınıza polis geliyor" diye konuştu.

Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu
Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu
Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu

YORUMLAR
500
4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına bastı! Polis hemen harekete geçti 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına bastı! Polis hemen harekete geçti Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı Adıyaman'da amatör futbol maçında kavga Adıyaman'da amatör futbol maçında kavga

Cep Telefonu, Sapanca, Polis, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:39 Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, en zengin Türk oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 17:53:45. #1.12#
SON DAKİKA: Basmaması gereken uygulamaya basınca olanlar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement