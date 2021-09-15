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Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı - Son Dakika

Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı

15.09.2021 14:10
Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü geçici barınma hizmetinin yanı sıra kentteki evsizler için Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını da açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü geçici barınma hizmetinin yanı sıra kentteki evsizler için Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını da açtı. Basmane Hamamı pazartesi ve perşembe günleri barınma sorunu yaşayanlara hizmet veriyor. Uygulama kapsamında giyim desteği sağlanıyor, temizlik ve kuaför ihtiyaçları karşılanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin evsizlere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi ve belirlenen otellerde barınma, beslenme ve sağlık hizmeti karşılanan evsiz yurttaşlara Tarihi Basmane Hamamının kapıları da açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında hamam, evsiz ve banyo hizmeti alamayanlar tarafından kullanılabilir hale getirildi. İhtiyaç duyanlar sadece durumlarını beyan ederek pazartesi ve perşembe günleri hiçbir saat kısıtlaması olmadan hamamdan yararlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla 15 Temmuz 2021 tarihinde başlayan hizmetten bugüne kadar yaklaşık 300 evsiz birey faydalandı. Banyo öncesi yurttaşlara berber hizmeti veriliyor ve temiz kıyafet de sağlanıyor. Hizmetten sadece evsizler değil Basmane bölgesindeki otellerde kalıp banyo hizmeti alamayan, tek kişilik odalarda yaşayan yurttaşlar da yararlanıyor.

Her zaman yanlarındayız

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın, yürütülen çalışmaya ilişkin bilgiler verirken, "Öncelikle evsizlikten bahsetmek isterim. Evsizlik genel olarak barınacağı bir yeri olmayan ya da çalışabilecek durumdan yoksun, aile bağları zayıf ya da olmayan, kahvehanelerde, terk edilmiş araçlarda, köprü altlarında, hastanelerde, sokaklarda, parklarda, cami avlularında yaşayan insanları tanımlıyor. Türkiye'de ve dünyada önemli bir evsizlik sorunu var. Türkiye'de bu sayının 70 binden fazla olduğu biliniyor. İzmir de Türkiye'nin önemli metropol kentlerinden bir tanesi ve kentimizde de sokaklarda evsiz yurttaşlarımız bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz evsiz yurttaşlarımızın her şekilde yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

"İzmir'in her noktasında hizmet üretmeye devam ediyoruz"

50 yatak kapasiteli Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi'nde 18-60 yaş arasındakilere hizmet verdiklerini, bu konukevinin dışında iki otelin kapılarını da bu ihtiyaç duyanlar için açtıklarını belirten Aydın, şunları söyledi: "Buralarda evsiz yurttaşlarımızın her türlü bakımlarını gerçekleştiriyoruz Mümkünse çalışma hayatına da sokmaya çalışıyoruz. Tarihi Basmane Hamamı'nda evsiz vatandaşlarımızın hijyen ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Onlar belediyemizin imkanlarıyla bu tarihi hamamda banyolarını yapabiliyorlar. Görevlendirdiğimiz berber personel sayesinde tıraş oluyorlar. Aynı zamanda evsiz vatandaşlarımıza temiz kıyafetler de sağlıyoruz. Banyolarını yapmış, tıraşlarını olmuş bir biçimde buradan çıkıyorlar. Başkanımızın talimatıyla 15 Temmuz'dan beri burada hizmet üretiyoruz. 300'e yakın vatandaşımız hamam hizmetinden faydalandı. 50'den fazla vatandaşımızı berber hizmetinden faydalandırdık. 150'den fazla vatandaşımıza kıyafet sağladık. Her yıl ortalama 600'den fazla farklı evsiz vatandaşımızı Müyesser Turfan Geçici Konukevi ve otellerimizde barındırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'in her noktasında evsiz yurttaşlarımıza imkanlarımız dahilinde hizmet üretmeye devam ediyoruz."

"Sadece evsizler değil"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Aydın şunları da kaydetti: "Pazartesi ve perşembe günleri bu hamam tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönlendirmiş olduğu evsiz vatandaşlarımız için hizmet veriyor. Herhangi bir saat kısıtlaması yok. Burada görevli personellerimiz var. Onlar kayıtları alıyorlar. Sadece evsizler değil. Basmane bölgesindeki otellerde kalıp banyo hizmeti alamayan, tek kişilik odalarda yaşayan, kahvehanelerde, dükkanlarda, restoranlarda yatan yurttaşlarımız var. Bu yurttaşlarımız da bu hizmetten faydalanabilir. Basmane bölgesinin böyle bir özgünlüğü var. Biz de o özgünlüğe uygun hizmet üretiyoruz." - İZMİR

Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı
Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı
Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı
Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basmane, Hamam, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Basmane Hamamı'nın kapıları evsizlere açıldı - Son Dakika


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