Basmane Tren Garı seferlere başlıyor - Son Dakika

Ege Bölgesi'nin demiryolu ulaşımında büyük öneme sahip Basmane Tren Garı'nın seferlerine, geçen yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verilmişti. Basmane Tren Garı, 20 Mart günü seferlerine kaldığı yerden devam edecek. Seferler; Basmane- Aydın , Basmane- Denizli , Basmane- Ödemiş , Basmane-Tire, Basmane- Uşak , Basmane-Alaşehir güzergahlarına gerçekleştirilecek.Seferlerde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alımı uygulanacak. - İZMİR

İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı