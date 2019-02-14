Basminton Analigde Yarı Finalde
1 saat önce
Karaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarında temsil eden Kayseri kız-erkek Badminton takımları Erkeklerde birinci kızlarda ise ikinci olarak Yarı Finale yükseldiler.
Karaman
'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarında temsil eden Kayseri
kız-erkek Badminton takımları Erkeklerde birinci kızlarda ise ikinci olarak Yarı Finale yükseldiler.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Çeyrek Final müsabakaları 08 - 10 Şubat 2019 tarihleri arasında Karaman Yunus Emre Spor salonunda yapıldı.
12 erkek ve 12 kız takımından toplamda 120 sporcunun katıldığı Çeyrek Final müsabakalarında İlimizi temsil eden Kayseri erkek takımı grubunu birinci, kız takımı ise ikinci olarak tamamlayıp 01 - 03 Mart 2019 tarihleri arsında Adana
'da yapılacak olan Badminton Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; ANALİG Çeyrek Final müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazanan Badminton takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:11 Kaynak: İHA
Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek
Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu
Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu
Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı