Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bulunan fil fosillerinden birinin ebat olarak dünyanın en büyük fosili olduğunu ve örnekler temizlendikten sonra 'Fosil Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.



Kayseri'nin Taşhan ve Çevril mevkisinde 2019 yılında bulunan ve yaklaşık 7 buçuk milyon yıllık olduğu tespit edilen fosiller, temizleme çalışmasının ardından güçlendirme çalışmaları da tamamlanarak 'Fosil Müzesi'nde ziyaretçilere sunulacak. Bulunan fosiller içerisinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda dünyanın en büyük tek parça fil kafatası olarak tespit edilen fosil ve beraberinde kalça kemiği, ayak parmağı, omurga ve zürafa kafatası da bulunuyor.



Bulunan fosillerin Kayseri ve Yamula'nın önemli yerlere sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Bulunan fil fosillerinde aslında bir değil, birkaç tane tür bulduk ve malzeme oldukça bol fakat bunların içinden bir tanesinin özelliği dünyada bu büyüklükte tek örnek olması. Belki de yepyeni bir türdür. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda da Yamula Barajının ve Kayseri'nin önemi oldukça ortaya çıkıyor. Bunlar çok önemli buluntular ve çalışmalar devam ediyor bu konuda. Burası verimli bir bölge ve çalışmaların uzun süreceği kanaatindeyiz. Farklı türler de çıkabilir bu kazılardan. Şöyle ki, biz kazılarımızı kısıtlı bir süre içerisinde yapıyoruz ve burada farklı zaman dilimlerine ait, farklı canlıları da bulabiliriz. Çalışmaları da genişleterek daha uzun süre çalışmak istiyoruz. İki elemanımız burada yıl boyu çalışıyor. Bize bu konuda desteklerinden dolayı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden yardımlarını hiçbir zaman esirgemediler" dedi.



Başoğlu, ilerleyen zamanlarda kazıların genişleyeceğini ve farklı türlerin bulunacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Çalışmalarımızı genişleteceğiz ve farklı türlerden canlılar bulacağımıza eminim ki zaten bulduk ama yoğunluk fil olarak geldiği için, fil üzerine yoğunlaştık. Bunun yanı sıra 3 toynaklı atlar gibi farklı türlerden örnekler de çıkmakta. Yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkanlığında bir 'Fosil Müzesi' kuruyoruz ve bütün bu örnekler de burada sergilenecek. Çalışmalarda bu sene 3. sezonumuz olacak ve daha uzun senelerde de devam edeceği kanaatindeyiz çünkü kazı çalışmaları öyle çok kısa sürelerde tamamlanmıyor. Neredeyse iğneyle kuyu kazıyoruz ve 10 yıl daha devam edeceğini söyleyebilirim." - KAYSERİ