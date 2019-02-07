Başol'dan Ormanlı'ya İstihdam Müjdesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, beldede faaliyet gösteren fındık kırma fabrikasının kapasitesini artırarak yüzde 35 daha fazla istihdam sağlayacağını açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, beldede faaliyet gösteren fındık kırma fabrikasının kapasitesini artırarak yüzde 35 daha fazla istihdam sağlayacağını açıkladı. Başol ayrıca maden ocaklarına da Ormanlı'dan önemli ölçüde alım yapılacağını belirtti.



Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belde de istihdamın artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini belirterek, yeni istihdam alanları ile ilgili olarak gazetecilere bilgi verdi.



Fındık fabrikası Ormanlı'da kalacak



2014 yerel seçimleri ile birlikte Ormanlı Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladığı andan itibaren beldenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başol "Yaptığımız uğraşlar sonucu Ormanlı'ya çok güzel hizmetler kazandırdık. Özellikle istihdamın artırılması yönünde yaptığımız çalışmaların sonuç vermesi bizi son derece memnun etmektedir. Bu günde Ormanlı halkımıza özellikle istihdamın artırılması yönünde yapılan çalışmalarımızın bir kısmını açıklamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Ormanlı Beldemizde bulunan fındık kırma fabrikası yöneticilerinin mevcut yatırımlarını büyütmek için belediyemize yaptıkları kapasite artırım ve istihdamın artırılması planı ilgili birimlerimizce tamamlandı ve belediye meclisimize sunuldu. Ormanlı Belediyesi Meclis olarak fındık kırma fabrikasının kapasite ve istihdamın yüzde 35 artırılmasına yönelik yatırım talebi oy birliği ile kabul edilmiştir. Fındık fabrikamızın başka yere taşınacağına yönelik dedikodular bu yatırım ile birlikte çürütülmüştür. Ormanlı'da ki fındık fabrikası bırakın kapanması, yatırımını daha da artırmak ve daha fazla istihdam sağlamak için çalışma yapmaktadır. Bizde Ormanlı Belediyesi olarak bu noktada her türlü desteği kendilerine veriyoruz" dedi.



Madenlere ve belediyeye alım yapılacak



TTK tarafından özelleştirilen ve Erdemir tarafından işletilecek olan maden sahasında Ormanlı'dan 100 kişinin istihdam edilmesine yönelik anlaşma sağladıklarını dile getiren Başol sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Bir diğer müjdemiz ise Kandilli'de TTK tarafından özelleştirilen ve Erdemir tarafından işletilecek olan Alacaağzı kömür işletmesine alınacak işçilerle ilgilidir. Yaptığımız girişimler neticesinde Ormanlımıza 100 kişilik kontenjan verilmesi karara bağlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilen ve yakın zamanda müracaatları başlayacak olan TTK'ya 1000 işçi alımında da Ormanlı bölgemizden önemli miktarda işçi alımı yapılacaktır. Yukarıda bahsettiğim istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarımız Ormanlımıza hayırlı uğurlu olsun.



Bizim amacımız Ormanlı'nın daha fazla gelişmesi, hemşerilerimizin refahı ve mutluğunu sağlamak. Bunun içinde göreve geldiğimiz günden bu yana güzel çalışmalar yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz.



Yine Zonguldak İş Kur Müdürlüğü tarafından Toplum Yararı Projesi kapsamında Mart ayında istihdam edilmek üzere tarafımıza 10 personel verilmiş ve bu sayının daha da artırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Sayının arttırılması için girişimler devam etmekte."



Başol yeni istihdam alanlarının Ormanlılılara hayırlı olmasını diledi. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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