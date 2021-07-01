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Başörtülü akademisyene saldırıya ilişkin tutuklu şüphelinin 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika

Başörtülü akademisyene saldırıya ilişkin tutuklu şüphelinin 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

01.07.2021 11:17
Başörtülü akademisyene saldırıya ilişkin tutuklu şüphelinin 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi, System.String[]

Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ile "silahla kasten yaralama" suçlarından 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ile "silahla kasten yaralama" suçlarından 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çakın'ın 6 Haziran'da Teşvikiye'de bulunan Mıstık Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada, parka gelen ve başörtülü olan müştekiler Neşe Nur Akkaya ile Yasemin Farhat'a rahatsızlık verecek nitelikte aralıksız olarak baktığı aktarıldı.

İddianamede Çakın'ın, müştekilerin yanına gelen kediyi gerekçe göstererek, "Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin." şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatıldı.

Şüphelinin bu eylemi nedeniyle parkta bulunan diğer insanların dikkatlerini müştekilere yoğunlaştırdıkları kaydedilen iddianamede, Çakın'ın müştekilere hitaben "Gaziosmanpaşa'ya gidin" dediğini ikrar ettiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin söylemi ve Akkaya'nın başörtüsüne yönelen saldırısı nedeniyle müştekilerin parkta bulunan insanlardan korkarak tedirginlik hissettikleri, hatta olayda yaşanan korku nedeniyle müşteki Yasemin Farhat'ın İstanbul'dan ayrıldığı, bu nedenle Çakın'ın söylemleri ve eylemi nedeniyle müştekiler ve kamu güvenliği açısından yakın bir tehlike ortaya çıktığı vurgulandı.

İddianamede, olay sırasında şüphelinin su şişesi olduğunu söylediğini ancak ne olduğu tespit edilemeyen bir cisimle müşteki Neşe Nur Akkaya'nın yüzüne birden fazla kez vurduğu, başörtüsünden çektiği ve yere düşürdüğü, yüz bölgesinde, boynunda elinde ve ayak bölgesinde morluklar ve abrazyon oluştuğu ifade edildi.

Şüpheli Eray Çakın'ın ifadesinde arkadaşlarıyla parkta oturduğunu, müştekilerin kediye ayağıyla vurduğunu, bunun üzerine Akkaya'ya sakin bir şekilde 'Kedilerden rahatsız oluyorsanız bankta oturmanız daha iyi olur. Çünkü arkada kedi parkı var." dediğini ancak Akkaya'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Bu hakaret üzerine "Sen hiç bir şekilde bana hakaret edemezsin. Kediden ve benden eğer rahatsızsan burası Nişantaşı, burada birçok parkta kedi var ve benim gibi insanları çok görürsünüz, eğer rahatsızsan Gaziosmanpaşa'da bir parkta rahatça oturabilirsiniz" dediğini savunan şüpheli, tartışma sırasında yarısı su dolu plastik su şişesiyle Neşe Nur Akkaya'nın alın kısmına doğru 1-2 kez vurduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı raporuna göre Akkaya'nın "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" şekilde yaralanmasına sebebiyet verildiği, olaydan sonra ele geçirilemeyen ve şüphelinin suçta kullandığı cismin saldırıda kolaylık sağlaması ve müştekinin daha fazla yaralanmasına elverişli olması nedeniyle silah kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Çakın'ın "silahla kasten yaralama" ve 2 kişiye karşı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gönderildi.

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Hakaret, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başörtülü akademisyene saldırıya ilişkin tutuklu şüphelinin 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika


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