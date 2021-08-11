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Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

11.08.2021 13:55

- Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı Sanık Çakın "Elimden şişeyi bırakamayınca birkaç kez vurdum" Hakim "O nasıl şey?

- Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Sanık Çakın "Elimden şişeyi bırakamayınca birkaç kez vurdum"

Hakim "O nasıl şey? Yere atmak ayrı, şişeyi yüzüne vurmak ayrı şey"

İSTANBUL - Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek şişeyle vurduğu iddia edilen Eray Çakın'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Çakın savunmasında "Elimden şişeyi bırakamayınca birkaç kez vurdum şişeyi yere atmak istemiştim" dedi. Bunun üzerine hakim sanığa "O nasıl şey? Yere atmak ayrı, şişeyi yüzüne vurmak ayrı şey" dedi.

Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek şişeyle vurduğu iddia edilen Eray Çakın'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eray Çakın SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki Neşe Nur Akkaya ise katılmazken taraf avukatları ise hazır bulundu.

"Cinsel yönelimime ilişkin hakarette bulundular"

Duruşmada savunması sorulan Çakın, olay günü parkta oturduğunu söyleyerek "Aramızda 2 metre kadar bir mesafe vardı. Bir kedi, müştekinin yanına gitti. Kedi tırmalayınca onlar da kediyi ittirdiler. Ben de güzelce uyardım. Kedi ikinci kez yanlarına gidince Neşe Nur Akkaya kediye tekme attı. Ben de, 'buradaki tüm parklarda kedi var başka bir parka gidebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine, 'sen sus karı kılıklı ergen' şeklinde cinsel yönelimime ilişkin hakarette bulundular" dedi.

"Elimden şişeyi bırakamayınca birkaç kez vurdum"

Kendisinin müştekilere 'bana hakaret edemezsiniz' dediğini söyleyen sanık "Bana hakaret ettiklerinde aklıma Gaziosmanpaşa geldi. O yüzden Gaziosmanpaşa'da bir parka gidin dedim. Elimde içinde çok az su bulunan bir pet şişe vardı, amacım şişeyi yere fırlatmaktı, ancak Neşe Nur kalkmaya yönelik hamle yapınca şişe yüzüne geldi bende elimden şişeyi bırakamayınca birkaç kez vurdum. Benim kastım yaralamak değildi, şişeyi yere atmak istemiştim, müşteki bana doğru yönelince şişe yüzüne geldi ben bu durumun sonradan farkına vardım" dedi.

Bunun üzerine hakim sanığa "O nasıl şey? Yere atmak ayrı, şişeyi yüzüne vurmak ayrı şey" dedi.

"Benim ailemde de başörtülü kadınlar var"

Çakın savunmasının devamında "Benim ailemde de başörtülü kadınlar var. Ayrıca müşteki olaydan 3 gün sonra gidip darp raporu aldı. Zaten cinsel yönelimimden dolayı kadınlarla her zaman pozitif ilişkiler kuran biriyim. Kadınlara her zaman yardım etmek isteyen biriyim. Burada somut bir olay olmamasına rağmen 2 aydır tutukluyum. Sosyal medyada ve bir grup siyasiler karalama politikası yürütüldü. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ebrar Kula ise "Olay günü parkta oturuyorduk. Karşı tarafta oturan iki tesettürlü kadın vardı. Eray, kadınlardan birinin kediyi ittiğini ve vurduğunu gördü. Ben de gördüm. Eray da 'neden böyle bir şey yapıyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun' dedi. Olayın büyüyeceğini düşünmemiştim. Kadınlardan biri Eray'a, 'i ergen' dedi. Eray kalkıp şişeyi fırlattı. Vurduğunu görmedim. Karşı taraf, 'biz bu ülkede yaşayamıyoruz' dedi. Çevredeki insanlar da, 'Ne ilgisi var, olayın bununla bir ilgisi yok' diyerek tepki gösterdi" şeklinde konuştu.

"Şişeyi alarak iki kez daha müştekinin kafasına vurdu"

Diğer tanık Çağlayan Pektaş ise olay günü parkta oturduğunu söyleyerek "Biraz ileride iki bayan oturuyordu, ismini daha sonra öğrendiğim Neşe Hanım bir kediyi itekleyip tekme atınca Eray 'ne yapıyorsun' diye tepki gösterdi o da 'sanane' diye cevap verdi. Eray 'burası kedi parkı, eğer rahatsız oluyorsanız Gaziosmanpaşa'da bir parka gidebilirsiniz' dedi. Neşe isimli bayan 'i ergen kes sesini' diye cevap verince Eray elinde yarısı dolu pet su şişesini fırlattı. Müşteki Neşe'nin kafasına geldi, daha sonra şişeyi alarak iki kez daha müştekinin kafasına vurdu" şeklinde beyanda bulundu.

Tanık beyanlarının ardından savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin soruşturma aşamasında 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya sevk edildiğini söyleyerek "Suç tutuklama nedenleri arasında olsa da Yargıtay içtihadıyla pet şişenin, kişiye tokat veya yumruk atmasından daha fazla zarar vermeyeceğinden silahtan sayılmamıştır. Müvekkilin üzerine atılı suçun, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğunu düşünüyoruz. Dosyada müşteki beyanları dışında hiçbir delil yoktur. Burada da kanun, açık ve yakın tehlike unsuru aramaktadır. Müvekkil 63 gündür tutuklu. Derdimizi kimseye anlatamadık. Müvekkilin öncelikte beraatını, mahkeme aksi kanaatteyse tahliyesini talep ederiz" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, işleniş biçimi ve delillerin henüz toplanmamış olmasını dikkate alarak Çakın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eray Çakın'ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın'ın 'silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.

Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Asliye Ceza Mahkemesi, Gaziosmanpaşa, Nişantaşı, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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