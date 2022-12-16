Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Son Dakika
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Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

16.12.2022 16:21

Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar açıklandı Mahkeme sanık Eray Çakın'ın 2 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin...

Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

Mahkeme sanık Eray Çakın'ın 2 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi

İSTANBUL - Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek şişeyle vurduğu iddia edilen Eray Çakın'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Eray Çakın'ın, akademisyen Akkaya'ya vurduğu su şişesini silahtan kabul ederek 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek şişeyle vurduğu iddia edilen Eray Çakın'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, " Gaziosmanpaşa'ya gidin" şeklindeki sözlerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte olmadığını belirterek sanığın bu suçtan beraatini istedi. Sanığın silahtan sayılan su şişesi ile Neşe Nur Akkaya'nın yüzüne vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığının aktarıldığı mütalaada, 'silahla kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Eray Çakın'ın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan beraatine karar verdi. Hakim, sanık Çakın'ın 'silahla kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eray Çakın'ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın'ın 'silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Nişantaşı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Son Dakika

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