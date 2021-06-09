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Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz - Son Dakika

Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz

09.06.2021 09:10

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda arkadaşıyla beraber oturduğu parkta, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyen bir erkek tarafından darbedilmişti. Hakkında hapis istemiyle dava açılması nedeniyle son günlerin en çok konuşulan ismi olan oyuncu Ezgi Mola da bu saldırıya da sessiz kalamayarak paylaşım yaptı. Başarılı oyuncu, "Saygı duymayı it gibi öğreneceksin" ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya, başörtülü olduğu için parkta otururken E.Ç. isimli erkeğin saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbelerinden sonra bayılan Akkaya, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Kısa sürede gündeme oturan ve Twitter'da "NeseNurAkkayaYalnızDeğildir" etiketiyle gündem olan Neşe Nur Akkaya'ya bir destek de oyuncu Ezgi Mola'dan geldi.

"SAYGI DUYMAYI İT GİBİ ÖĞRENECEKSİN"

Geçen yıl intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola, Akkaya'nın maruz kaldığı şiddetin ardından Twitter'dan sitem dolu bir paylaşım yaptı. Oyuncu, paylaşımında "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu terbiyesizliği içimden geçenleri siz anlarsınız artık. İğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana ne, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!" ifadelerini kullandı.

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NEŞE NUR AKKAYA'YA NE OLDU?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı Nişantaşı'nda parkta oturup sohbet ederken, yine parkta arkadaşlarıyla oturan E.Ç. isimli şahsın başörtüleri nedeniyle hakaret dolu sözlü tacizine maruz kaldı. Genç kızlar önce şahsa cevap vermedi ancak E.Ç. tacizini uzaktan sürdürmeye devam etti. Arkadaşlarının yanından kalkarak genç kızların yanına gelen E.Ç. burada genç kızlara bağırmaya başladı. E.Ç., "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" diyerek nefret söylemlerinde bulundu.

Sözlü saldırılarını fiziksel boyuta taşıyan E.Ç., bir anda elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'ya vurmaya başladı. Talihsiz genç kız aldığı art arda yumruk darbeleri nedeniyle yere yığıldı ve baygınlık geçirdi. Gözü dönmüş adamın saldırısına parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

EZGİ MOLA HAKKINDA DAVA AÇILDI

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Orhan'ın avukatı yaptığı açıklamada, "Özür dilememiş ve müvekkilime gelecek on binlerce küfür ile tehdide zemin hazırlamıştır" sözlerine yer verdi.

Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Ezgi Mola, Nişantaşı, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz - Son Dakika Magazin


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