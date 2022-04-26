Son dakika haber: Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li meclis üyesinin yargılandığı davada karar açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li meclis üyesinin yargılandığı davada karar açıklandı

26.04.2022 12:18
Son dakika haber: Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li meclis üyesinin yargılandığı davada karar açıklandı

Son dakika haberi... Filyasyon ekibindeki başörtülü doktor Tuba Taşkın Öztürk'e "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söyleyen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Filyasyon ekibindeki başörtülü doktor Tuba Taşkın Öztürk'e "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söyleyen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Temel'in beraatine karar verdi.

Filyasyon ekibindeki başörtülü diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söyleyen Bahçelievler Belediyesi CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık İsmail Hakkı Temel ile müşteki Tuba Taşkın Öztürk hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Temel "Ben bir kadına hakaret edecek karakterde birisi değilim. Orada aramızda geçen diyalog sırasında bir teşbihte bulundum. Bu ifadem yanlış anlaşıldı ise kendisinden özür dilerim. Daha önce de özür dilemiştim" dedi.

Sanık avukatının da savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, kararında İsmail Hakkı Temel'in söylediği sözlerin karşı tarafı küçük düşürücü onur, şeref ve saygınlığı hedef alır nitelikte olmadığı belirtti. Temel'in 'kamu görevlisine görevinden ve mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden dolayı alenen hakaret' suçundan beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Mart'ta meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, Tuba Taşkın Öztürk'ün Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimi olarak görev yaptığı, ancak korona virüs pandemisi nedeniyle filyasyon ekibinde olduğu aktarılmıştı. 4 Mart günü Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde Bahçelievler belediye meclis üyelerine toplu olarak korona virüs testi yapıldığı iddianamede belirtilerek, Temel'in müşteki Öztürk'e başörtüsünü kastederek "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği açıklanmıştı. İddianamede Öztürk'ün şikayetçi olmasının ardından CHP'li meclis üyesi Temel'in ifadesinin alındığı belirtilmişti. Temel, iddianamede yer verilen ifadesinde kullandığı kelimelerin şaka maksatlı olduğunu ve yanlış anlaşıldığını, hakaret kastı ile hakaret etmediğini, sözlerinin yanlış anlaşılması nedeniyle müştekiden özür dilediğini ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan etmişti.

İddianamede olay tarihinde aleni ortamda müştekiye söylenen sözlerin hakaret suçunu oluştuğu anlatılarak İsmail Hakkı Temel'in 'kamu görevlisine görevinden ve mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal - İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li meclis üyesinin yargılandığı davada karar açıklandı - Son Dakika


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