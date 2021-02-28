Başörtülü girdiği üniversite sınavı iptal edilen Şahin, yaşadığı mağduriyeti hafızasından silemiyor - Son Dakika

Elazığ'da yaşayan 31 yaşındaki matematik öğretmeni Fikriye Taşköprü, liseden mezun olduktan sonra büyük emeklerle hazırlandığı üniversite sınavının başörtülü girdiği gerekçesiyle iptal edilmesinden dolayı yaşadığı haksızlığı hafızasından silemiyor.

İmam Hatip Lisesinden 2009'da mezun olan ve çalışkanlığıyla öğretmenlerinin parmakla gösterdiği Taşköprü, aynı yıl Türkiye derecesi hedefiyle büyük emek vererek hazırlandığı üniversite sınavına başörtüsü sebebiyle sınav görevlisi tarafından 45 dakika geç alınınca sınavdan istediği puanı alamadı.

Bu nedenle o yıl herhangi bir bölüm tercihinde bulunmayan Taşköprü, ertesi yıl tekrar üniversite sınavına girdi ancak bu kez başörtüsüyle girdiği gerekçesiyle sınavı iptal edildi ve sınav sonuç belgesinde sıfır puan aldığını öğrendi.

Büyük bir şok yaşayan ve heba olan emeklerinden dolayı günlerce gözyaşı döken Taşköprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başörtüsü sorunun çözülmesiyle 2011'de girdiği üniversite sınavıyla kazandığı matematik öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Taşköprü, öğretmenlik yaptığı bir özel eğitim kurumunda başörtüsüyle girdiği sınıfında yeni nesilleri Türkiye'nin geleceğine hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

28 Şubat sürecinin etkilerinin okuduğu imam hitap lisesi yıllarına kadar devam ettiğini aktaran Taşköprü, vatana ve milleti faydalı bireyler olmak amacıyla okurken sırf başörtülü oldukları için kendisi gibi bir çok arkadaşının da mağduriyet yaşadığını söyledi.

Lisede okuduğu sırada başörtüsü sebebiyle milli güvenlik derslerine alınmadıklarını, yaşadığı mağduriyetler karşısında büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Taşköprü, günlerce gözyaşı döktüğünü ve psikolojik olarak yaşadıklarından etkilendiğini dile getirdi.

Taşköprü, "Bizim burada öğrencilerimize, gençlerimize yaklaşımımızı bir de bizim yaşadıklarımızı düşünüyorum. Hakikaten zor bir süreçti, zor yıllardı. Hiç kimsenin böyle sıkıntılar ve adaletsizlikler yaşamamaları umuduyla öğrencilerimiz yetiştiriyoruz." dedi.

"Tüm engellemelere rağmen öğretmenim"

Taşköprü, 28 Şubat sürecini başlatanların asıl amacının ülkeyi kargaşaya ve kaosa sürükleyerek ülkenin gelişmesinin önüne set koymak olduğunu aktardı.

28 Şubat'ın mimarları arasında 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün de olduğuna inandığını vurgulayan Taşköprü, şöyle konuştu:

"Üniversite hazırlık sürecimde gecemi gündüzüme katarak ders çalıştım. Çünkü bir hedefim vardı, imam hatiplilerin de bu ülkede aslında sadece ilahiyat fakültelerinde okuyacak öğrenciler olmadığını, bu ülkenin geleceğine yön verecek olan mühendisler, doktorlar ve çok daha iyi mevkilerdeki insanlar olabileceklerini göstermek için Türkiye derecesi yapmak istiyordum. Bu amaç doğrultusunda çalıştım ama çok ciddi engellemeler yaşadık. Tüm engellemelere rağmen öğretmenim ve öğrencilerime milli ve manevi duyguların ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak matematik öğretmenin gururunu yaşıyorum."