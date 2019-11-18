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Başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı

6 saat önce

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.'nin ikamet ettiği Beyoğlu'nda komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı.

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.'nin ikamet ettiği Beyoğlu'nda komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı.

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.,'nin ikamet ettiği Beyoğlu'ndaki komşularına da terör estirerek saldırdığı ortaya çıktı. Kendisini kaldığı yerden çıkartmak isteyen ev sahibine de şiddet uyguladığı ifade edilen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Saldırgan Semahat Y.,'nin çevredeki esnafa da saldırıda bulunduğunu söyleyen Selahattin Kaya, "Buradan geçerken de esnaf olarak da zaman zaman şikayetlerimiz oluyordu. Bunu polise de bildirdik. Buradan geçerken küfürlü konuşmaları oluyordu. Biz müdahale edemiyorduk. Yanılmıyorsam psikolojik sorunları vardı. Ama çok ağır küfürler ediyordu. Biz de olayı televizyonda gördükten sonra onun olduğunu anladık. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyorum. İnsanlar kendisine tepki gösterdiğinde müdahale ediyordu. Hakaret edip şiddet kullanıyordu. Ailesi yok. Burada tek başına kalıyor. Burada kırdıkları şeyler oluyordu. Madde aldığını düşünüyoruz. Saldırıda onun da etkisi olabilir" diye konuştu.

"PSİKOPAT, SALDIRGAN BİR İNSAN"

Semahat Y.,'nin başka bir komşusu ise, "Burada kalan kadın buradaki herkese saldıran bir kadın. Vahşi bir kadın. Mal sahibi bile evinden çıkartamıyor. Mahkeme, belediye uğraşıyorlar. Burası küçük bir merdivenaltı. Burada yatıyor. Burada uyuşturucu hap falan hepsi var. Psikopat, saldırgan bir insan. Mal sahibi de başörtülü diye onlara da saldırıyor. Kovalıyor buradan mal sahibini. Başörtülülere saldırıyor, birisi laf attığı zaman ona saldırıyor" dedi.

(Emrah Kuş - Murat Horoz/İHA)

Başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı

Karaköy, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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