Son Dakika Haberleri: Başörtülü Kızlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Kadın Adliyede (2)

Başörtülü Kızlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Kadın Adliyede (2)

49 dakika önce

TUTUKSUZ YARGILANACAKAdana'da, yolda karşılaştığı başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Zübeyde G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başörtülü Kızlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Kadın Adliyede (2), System.String[]
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Adana'da, yolda karşılaştığı başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Zübeyde G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:45 Kaynak: DHA

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