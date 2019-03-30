Başörtülü Kızlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Kadın Adliyede (2)
49 dakika önce
TUTUKSUZ YARGILANACAKAdana'da, yolda karşılaştığı başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Zübeyde G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
TUTUKSUZ YARGILANACAK Adana
'da, yolda karşılaştığı başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Zübeyde G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:45 Kaynak: DHA
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