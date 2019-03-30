Son Dakika Haberleri: Başörtülü Öğrencilere ve Cumhurbaşkanı Hakaret Eden 2 Şahıs Serbest Bırakıldı

Başörtülü Öğrencilere ve Cumhurbaşkanı Hakaret Eden 2 Şahıs Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Konya'da başörtülü öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber yayınlayan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Başörtülü Öğrencilere ve Cumhurbaşkanı Hakaret Eden 2 Şahıs Serbest Bırakıldı, System.String[]
Konya'da başörtülü öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber yayınlayan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Konya'da bir lisede okuyan Erdenay A. (18) bir grup arkadaşıyla birlikte KTO Karatay Üniversitesi yerleşkesine misafir olarak girerek başörtülü öğrencilerin görüntülerini izinsiz çekip hakaret ederken yanındaki arkadaşı Samet Talha Ü. de (21) aynı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ahlak dışı söylemlerde bulunup sosyal medyada yayınladı. Tepki gören paylaşımın ardından üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimin diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek' suçlamasıyla Erdenay A. ile arkadaşı Samet Talha Ü.'yü gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı Yavruları Telef Olan Köpek Mahalle Sakinlerini Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:41:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başörtülü Öğrencilere ve Cumhurbaşkanı Hakaret Eden 2 Şahıs Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]