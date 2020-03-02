Başörtülü öğretmene saldırı davasında 'cezai ehliyeti tam' raporu - Son Dakika
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Başörtülü öğretmene saldırı davasında 'cezai ehliyeti tam' raporu

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Başörtülü öğretmene saldırı davasında 'cezai ehliyeti tam' raporu, System.String[]

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Karaoğlu'nın cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'na ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye gönderildi. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince 7 Şubat'ta hazırlanan raporda, 3-7 Şubat tarihlerinde muayene yapıldığı ve yapılan incelemede Karaoğlu'nda ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği belirtildi.

Suç tarihinde ve suçu takip eden günlerde Karaoğlu'nun herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığının belirtildiği raporda, Karaoğlu'nun ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Öte yandan, dava sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden sanıkla ilgili mahkemeye gönderilen ve oy birliğiyle hazırlanan raporda, sanığın 2015 ve 2017 yıllarında 5 kez hastaneye yatarak tedavi gördüğü, bipolar bozukluk ve şizoaktif bozukluk olduğu belirtilerek, cezai ehliyetinin olmadığı ifade edilmişti.

(İrem Demir/İHA)

Adli Tıp Kurumu, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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