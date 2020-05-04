BAŞÖRTÜLÜ OLDUKLARI İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIKLARINI İDDİA EDEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR - Son Dakika

Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul, DHA- BEŞİKTAŞ'ta bununan bir AVM'deki ünlü market zincirinin şubesinde, başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir, istihdam sorumlusu ve mağaza müdürünün arasında bulunduğu sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir, avukatları Mustafa Doğan İnal ve Ömer Faruk Karagüzel'in aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, 28 Nisan'da istihdam edilerek Beşiktaş'ta AVM'de bulunan şubede görevlendirildiklerini belirten şikayetçiler, 29 Nisan'da söz konusu işyerine gitiklerinde, mağaza müdürü S.Ç'nin yanlarına gelerek "Mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor. Tesettürlü olan hiç kimsenin daha önce burada çalışılmadı, tesettürlü olarak ilk kez çalışılıyor" diyerek başka bir mağaza görevlendirilme yapılacağını söylediği belirtildi.

SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Şikayetçi Perihan Başak Sözbir'in ise halkla ilişkiler müdürü olduğu tahmin ettiği Özge isimli biri tarafından aranarak "Mağaza sizi tesettürlü olmanız sebebiyle istemiyor, bir günlük maaşınız hesaba yatırılacak" denilerek iş akdinin feshedildiği dilekçede yer aldı. Şikayetçilerin mağaza müdürünün yanına giderek durumu sormaları üzerine kendilerine " Başörtülerini çıkararak başka bir şubede işe alınabileceklerini, bone takarak mümkünolacağını, kendisinin inisiyatif kullanabileceğini, fakat bu şekilde çalışamayacaklarını" söylediği anlatıldı. Bunun üzerine şikayetçilerin, bir günlük yatırılacak ücretin de kendilerine ödenmesini redderek şubeden ayrıldıkları belirtildi. Dilekçede olayın bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yansımasının ardından şirketin bir kısım yetkililerinin mesaj atarak başka bir şubede çalışabileceklerini söyleyerek yaşanan durumun üstünü örtmeye çalıştıkları ifade edildi. Dilekçede, şikayetçilerin tesettürlü olmaları sebebiyle ilk işgününde ayrımcı ve eşitliğe aykırı bir tutuma tabi tutuldukları, diğer çalışma arkadaşları karşısında aşağılandıkları ve hakarete uğradıkları kaydedildi. Marketin istihdam hizmetleri sorumlu müdürü, mağaza müdürü S.Ç. ve diğer sorumlularının, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Hakaret" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılarak dava açılması talep edildi.