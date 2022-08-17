Başörtülü psikolog olamaz diyen kim? - Son Dakika
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Başörtülü psikolog olamaz diyen kim?

17.08.2022 15:43
Başörtülü psikolog olamaz diyen kim?

Prof. Dr. Üstün Dökmen, konuk olarak katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatrları hedef aldı. "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" sözleri kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki, Başörtülü psikolog olamaz diyen kim?

Başörtülü psikolog olamaz diyen kim? Prof. Dr. Üstün Dökmen, konuk olarak katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatrları hedef aldı. "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" sözleri kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki, Başörtülü psikolog olamaz diyen kim? İşte detaylar...

BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG OLAMAZ DİYEN KİM?

Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı bir programda başörtüsü üzerinden tepki çeken açıklamalarda bulundu. Dökmen'in sarf ettiği "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" sözleri kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

ÜSTÜN DÖKMEN KİMDİR?

Üstün Dökmen, 1954, İstanbul doğumlu Türk psikolog, TV programcısı, eğitimci ve yazardır.

1971 yılında Ankara'da Cumhuriyet Lisesi'den, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin psikoloji bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde uygulamalı psikoloji alanında master yaptı.

1986 yılında psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktor unvanı aldı. 1988'de doçent, 1995'te profesör derecesi aldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ndeki profesörlük görevinden 2008 yılında emekli oldu.

Üstün Dökmen, TRT 1 ve Star TV'de Küçük Şeyler başlıklı bir televizyon programı hazırladı. TRT Radyo 3'te opera sanatçısı Murat Akar ile birlikte, gençlere operayı sevdirmeye yönelik Biz Kim, Opera Kim başlıklı programı hazırladı. Küçük Şeyler başlıklı eseri, 2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nin deneme dalındaki ödülüne layık görüldü.

"MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR"

"Başörtülü rehber öğretmen olamaz" sözlerine gelen tepkiler hakkında konuşan Dökmen, açıklamasının devamında "Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakim ve savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar." dedi.

Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi. Dünyanın en büyük sorununun insanların dürüstlüğünü kaybetmesi olduğunu söyleyen Dökmen, ikinci büyük sorununun da pozitif bilimden uzaklaşmak olduğunu ifade etti.

TEPKİ YAĞIYOR

Dökmen'in sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Profesörün ismi kısa sürede TT olurken, kullanıcılar başörtülü olmayan uzmanların empati yeteneğinden veya nötr kalacaklarından nasıl emin olunabileceğini sorguladı.

Skandal sözler sonrası atılan tweet'lerden bazıları şu şekilde:

YORUMLAR
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