Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor - Son Dakika

Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor

19.03.2021 09:21

Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor - Başörtülü olduğu için Bulgaristan tarafından vize başvurusu kabul edilmeyen Sümeyya Yılmaz'ın yaşadığı sorun çözüme kavuşturuldu - Yılmaz, arkadaşıyla birlikte Bulgaristan üzerinden Bosna Hersek'e gidebilecek...

Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor

- Başörtülü olduğu için Bulgaristan tarafından vize başvurusu kabul edilmeyen Sümeyya Yılmaz'ın yaşadığı sorun çözüme kavuşturuldu

- Yılmaz, arkadaşıyla birlikte Bulgaristan üzerinden Bosna Hersek'e gidebilecek

SİVAS - Başörtülü olduğu için Bulgaristan tarafından vize başvurusu kabul edilmeyen Sümeyya Yılmaz'ın yaşadığı sorun çözüme kavuşturuldu. Yılmaz, arkadaşıyla birlikte Bulgaristan üzerinden Bosna Hersek'e gidebilecek.

Sivas'ta yaşayan Sümeyya Yılmaz, Avrupa Birliği destekli bir proje için Bosna Hersek'e gitmek üzere Bulgaristan Konsolosluğuna vize başvurusu yaptı. Başvurusu kabul edilen Yılmaz'ın, karayolu ile Bulgaristan üzerinden geçiş yapması gerekti. Yılmaz transit vize almak için başvuru yaptı, ancak Bulgaristan konsolosluğundan hiç beklemediği bir cevap aldı. Konsolosluk, Yılmaz'a başı kapalı fotoğrafının kabul edilmediğini ve başı açık fotoğraf getirmediği takdirde evraklarının kabul edilmeyeceği bildirdi. Hayal kırıklığına uğrayan Yılmaz, bunun insan haklarına aykırı olduğunu düşünerek gerekli mercilere başvurular yaptı. Yılmaz'ın yaşadığı mağduriyetin İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Dışişleri Bakanlığının devreye girmesiyle sorun çözüme kavuşturuldu. 2 hafta sonra Bosna Hersek'e gitmeye hazırlanan Sümeyya Yılmaz, başka insanların mağdur olmaması için bu durumun tamamen çözüme kavuşturulmasını istiyor.

İHA'nın haberinin ardından yetkililer devreye girdi

Sümeyya Yılmaz, İHA'nın haberinin ardından yetkililerin devreye girdiğini belirterek, "Kayseri Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisiyim. Bu yıl Avrupa destekli bir proje ile Bosna Hersek'e gitmeyi planlıyorduk 2 arkadaş. Karayoluyla gitmeyi tercih ettiğimiz için Bulgaristan üzerinden gitmemiz ve transit vize almamız gerekiyordu. Bunun için 3 Mart'ta vize başvurusu yaptık fakat vize başvurumuz başörtüsü nedeniyle reddedildi. Bizden başı açık fotoğraf istediler aksi takdirde kabul etmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine bir süreç başlatmak istedim çünkü bu durum insan haklarına aykırılık teşkil etmektedir. Bana dönüşler çok güzel oldu. Özellikle insan hakları savunuculuğu yapan dernekler çok destek oldular. Basın bildirileri, büyükelçiliğe mektup yazarak. Daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin aradı ve süreç hakkında bilgi istedi. Dışişleri bakanlığını arayarak bana yardımcı olunması için destek istedi. Daha sonra Dışişleri Bakan yardımcısı Yavuz Selim beyin talimatıyla vize daire başkanı aradı. Bu süreçle ilgilendiklerini söylediler" dedi.

"Kalıcı çözüm olmadığı için eksik mutluluk yaşamaktayım"

Yılmaz, durumun sadece kendileri için çözüldüğünü ancak başka insanların mağdur olmaması için tamamen çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyerek, "Sonra sadece bizim için bu konu çözüme ulaştırıldı. Bulgaristan konsolosluğu sadece bizim için tolerans göstereceklerini ve başörtülü kabul edeceklerini söylediler. Fakat kesin bir çözüme ulaşmadı. Yani yeni mağduriyetlerle bu süreç devam edecek gibi gözükmektedir. Bu duruma kalıcı bir çözüm istiyoruz. Başka bir mağduriyet olmaması için. 2 hafta içerisinde Bulgaristan üzerinden Bosna Hersek'e gitmeyi planlıyorum. Şu an en azından bizim için bir problem teşkil etmiyor. Kendi açımdan mutlu oldum fakat kalıcı bir çözüm olmadığı için eksik bir mutluluk yaşamaktayım. Çünkü bu ciddi bir insan hakları problemi. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektedir" şeklinde konuştu.

Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor
Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor
Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor
Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor

İhlas Haber Ajansı, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı
Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti         
10:57
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim         
10:34
İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek         
10:31
Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi         
10:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi         
09:48
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başörtülü Sümeyya'nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek'e gidebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei