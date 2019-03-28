Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı
25 dakika önce
Atatürk Havalimanı'nda başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.
Atatürk Havalimanı
'nda başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.
Skandal videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu, emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik' suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
Son Dakika! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı