Son Dakika Haberleri: Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı

Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı

25 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

Skandal videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu, emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik' suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, 3. Sayfa
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