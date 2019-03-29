Son Dakika Haberleri: Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı

Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı

49 dakika önce

Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli video çeken şahsa gözaltıİSTANBUL - Atatürk havalimanında başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı, System.String[]
Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli video çeken şahsa gözaltı

İSTANBUL - Atatürk havalimanında başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.
Skandal videonun sosyal medyada yayınlanması ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik' suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 3. Sayfa
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