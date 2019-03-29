Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı
49 dakika önce
Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli video çeken şahsa gözaltıİSTANBUL - Atatürk havalimanında başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.
Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli video çeken şahsa gözaltı
İSTANBUL - Atatürk
havalimanında başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.
Skandal videonun sosyal medyada yayınlanması ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik' suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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