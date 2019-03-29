Son Dakika Haberleri: Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bülent K, adliyeye sevk edildi.

Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bülent K, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Avcılar'da gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Olay

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bülent K'nın, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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