Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bülent K, adliyeye sevk edildi.
Atatürk Havalimanı
'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bülent K, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Avcılar
'da gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa
Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bakırköy
Adliyesine sevk edildi.
Olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
, Bülent K'nın, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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