Son Dakika Haberleri: Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

44 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Kökoğlu "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Kökoğlu "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Avcılar'da gözaltına alınan şüpheli Kökoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheli, sorgusunun ardından "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Bülent Kökoğlu'nun iki suçtan da tutuklanmasına hükmetti.

Bülent Kökoğlu, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:26 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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