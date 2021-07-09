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Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor - Son Dakika

Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor

09.07.2021 16:15

Başörtülü bir üniversite öğrencisine yönelik "Senin türbanla üniversiteye girip girmemen basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak." ifadelerini kullanan doktora öğrencisi Ercan Çankaya isimli şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcıların yorumları sonrasında Çankaya'nın ismi Twitter'da gündem oldu.

Doktora öğrencisi Ercan Çankaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı başörtü karşıtı paylaşımları büyük tepki çekti.

"ÜNİVERSİTELERDE GERİCİLİK YASAKLANACAK"

Başörtülü bir öğrencinin "Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı geçmek olduğunu, bu yüzden size minnet etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız" sözlerini alıntılayan Çankaya, şu ifadeleri kullandı: "Senin türbanla üniversiteye girip girmemeni savunmak 'normal ya da anormal' sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak." ifadelerini kullandı.

Başörtülülere nefret kusan doktora öğrencisi Twitter'da TT oldu! Tepki yağıyor

"TÜRBAN YASAĞI DÖRDÜNCÜ ÜNİVERSİTENE YETİŞİR"

Başörtüsüyle üniversiteye girilmemesi gerektiğini savunan Çankaya, "Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" sözlerine ise bu sözlerle karşılık verdi: "Dördüncüye yetişir bence 'türban' yasağı. Tadını çıkar."

Başörtülülere nefret kusan doktora öğrencisi Twitter'da TT oldu! Tepki yağıyor

TEPKİ YAĞDI

Çankaya'nın nefret içerikli paylaşımları, sosyal medyada da tepki topladı. Konuyla ilgili yapılan yorumlar sonrası Ercan Çankaya ismi Twitter'da gündem oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Ercan Çankaya adındaki zihni ve ruhu kararmış bu akademisyenin (!) zihniyetine Allah fırsat vermesin

- Özgür olan ülkede gericilik yapan Ercan Çankaya...

- Ercan Çankaya gericilik insanın zihninde olur, insanın inancının gereğini yaptığı için değil, senin gerici beynin insanların inancına göre insanların sınıflandırıyorsa. Ya beynin yok ya da ağır İslamofobiksin.

- Sizi bu faşizan söyleminizden dolayı kınıyorum. Yazıklar olsun size. Kininizde boğulun inşallah.

- Şerefsizliğin kitabını yazamam ama karakterdeki başrol oyuncusunu size gösterebilirim.

Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor

Twitter, Çankaya, Doktora, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : Atatürk'çü olupda baş örtüsüne karşı çıkanlara gelsin,zübeyde hanımın bir tane başı açık fotoğrafını gösterirmisiniz Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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