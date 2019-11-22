Başörtülülere yönelik eş zamanlı saldırılar kafa karıştırdı

Başörtülülere yönelik eş zamanlı saldırılar gizemini koruyor

İSTANBUL - Karaköy'de ve Beşiktaş'ta neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleştirilen başörtülü kadınlara yönelik saldırının ardından her iki saldırganın da psikolojik hasta olduğu ileri sürülmüştü. Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdıktan sonra araya girmeye çalışan bir erkek şahsı da darp eden Almanya doğumlu Berrak Karaoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karaoğlu'nun babası Atilla Karaoğlu ısrarla kameralara konuşmazken gazetecilere sadece " hasta olduğunu yazın" iddiasında bulundu. İzmir'de katıldığı programda konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin asla 28 Şubat günlerine geri dönmeyeceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü nerdeyse eş zamanlı olarak Karaköy'de ve Beşiktaş'ta başörtülü kadınlara yine kadınlar tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Karaköy saldırganı Semahat Yolcu ve Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran ardından da bir erkeği darp eden Berrak Karaoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Almanya doğumlu olduğu öğrenilen Berrak Karaoğlu'nun Büyükçekmece'de oturan ailesi kızlarının yapmış oldukları saldırı ile ilgili olarak bir türlü açıklama yapmak istemedi. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin telefonla ulaştığı baba Atilla Karaoğlu sadece telefonda açıklama yaptı. Tüm konuşma boyunca gazetecilere sadece "kızının hasta olduğunu" iddia eden Baba Karaoğlu ısrarla "kızım hasta yazın lüften" şeklinde açıklamalar yaptı. Ardından telefonunun da kapatarak kayıplara karıştı. Berrak Karaoğlu 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türkiye'yi tekrar 28 Şubat'a götüremez"

Bugün İzmir'de cami açılışının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde başörtülülere yönelik artan saldırılara dikkat çekerek "Bazı çevrelerin çeşitli kışkırtmalarına şahit oluyoruz. Bakıyorsunuz başörtülü iki kız yolda yürürken bir tane kendini bilmez gelip çılgınlık yapıyor gelip o başörtülü kızlarımıza saldırıyor. Tabi bir araştırıyoruz maalesef aynı zihniyet altından çıkıyor" dedi. Erdoğan " Milletin inancıyla milletin değerleriyle insanımızın tarihiyle kültürüyle kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlarına dönmeye çalıştıklarını görüyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Bu ülkede 28 Şubat zihniyetinin hortlamasına asla izin vermeyiz. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek. Ne kadar kışkırtırlarsa kışkırtsınlar Türkiye'yi kendi iç kavgaları ile kavrulan bir ülke haline getiremeyecekler" şeklinde konuştu.