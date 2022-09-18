Başörtüsü yüzünden öldürülen Mahsa Amini'nin ardından İranlılar sokağa döküldü - Son Dakika
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Başörtüsü yüzünden öldürülen Mahsa Amini'nin ardından İranlılar sokağa döküldü

18.09.2022 00:12

İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve şiddet gördüğü öne sürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından Tahranlılar sokağa çıkarken İran İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma açılacağını duyurdu. Genç kızın cenazesinde yüzlerce kadın başörtüsünü çıkararak yaşananlara tepki gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de metro çıkışında ahlak polisi ekipleri tarafından başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve acımasızca şiddet gördüğü iddia edilen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybetti.

ÜLKEDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Mehsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Amini'nin ölümünün ardından Tahranlılar Amini'nin hayatını kaybettiği Tahran'daki hastane önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

Başörtüsü yüzünden darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin ölümü sonrası Tahran'da vatandaşlar sokağa çıktı

CEZANESİNDE YÜZLERCE KADIN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI

Mehsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.

BAŞKENT TAHRAN'DA VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Tahran'ın farklı bölgelerinde gece boyu devam eden olaylarda bir grup İranlı ise rejim karşıtı sloganlar attı. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde "Diktatöre Ölüm", "Ahlak polisliğine son" sloganları attı.

İRAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "SORUŞTURMA AÇILACAK"

Tahran Emniyet Müdürlüğünden Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığı ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiği ifade edildi. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Amini'nin ölümüne ilişkin soruşturma açılacağı duyuruldu.

"TÜM BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAK"

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat vermişti.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaşanan acı hadiseden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Hukuka, mantığa ve şeriata aykırı davranışlar durdurulmalı. İslam'ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve bu olayların failleri de uygun bir şekilde yargılanmalıdır." ifadelerine yer vermişti.

Fars eyaleti milletvekili Celal Reşidi Kuçi de "Hukukumuzda hiçbir yerde başörtüsü uyarısı veya cezalandırmak için bir kişinin darbedilmesine izin verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni ise hadisenin toplumun duygularını incittiğini ve yargının olayın faillerine karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtmişti.

YORUMLAR
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Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
Kaynak: İHA

İran İçişleri Bakanlığı, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başörtüsü yüzünden öldürülen Mahsa Amini'nin ardından İranlılar sokağa döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başörtüsü yüzünden öldürülen Mahsa Amini'nin ardından İranlılar sokağa döküldü - Son Dakika
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