Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır yıllar önce bakın ne demiş

Gezi Parkı eylemleri sırasında Kabataş iddiasını ortaya atarak uzun süre gündemi meşgul eden Karar yazarı Elif Çakır'ın başörtüsünü çıkarması sosyal medyada gündem oldu.

Çakır, aldığı kararla ilgili gelen bir soruya, "Beni bağışlayın" diyerek yanıt vermedi.

Elif Çakır'ın 2003 yılında verdiği bir röportajda, başörtüsüne dair yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

İŞTE ELİF ÇAKIR'IN YILLAR ÖNCE YAPTIĞI O AÇIKLAMALAR:

"Benim taktığım türban değil başörtüsü. İslami usul müdür, değil midir bilemem. Fetva verme yetkim yok. Ben kendime bunu yakıştırıyorum. Ayna karşısında kendimi güzel hissediyorum.

"BAŞIMDAKİ ÖRTÜ BENİM EĞLENMEME ENGEL DEĞİL"

İşim dolayısıyla her türlü ortama girip çıkıyorum. İnsanların şaşkın bakışlarında birbirimizi tanımadığımız gerçeği yatıyor.

Başımdaki örtü benim eğlenmeme, çalışmama, hayata bakış açıma engel değil. Sadece başımı kapatıyor, beynimi değil.

Tabii ki eğlenirim. Ayrıca yazarlarla görüşmelerimiz cafe, bar gibi mekanlarda oluyor. Onlar şarap, ben kahvemi içiyorum.

14 yaşımdan beri başörtüsü takıyorum. Ancak babamın baskısı ile değil."