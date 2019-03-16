Başpapaz Akyüz'den Yeni Zelanda'daki Saldırıya Tepki

MARDİN'deki tarihi Kırklar Kilisesi'nin başpapazı Gabriel Akyüz, Yeni Zelanda'da camilerde, Müslümanlara yönelik terör saldırılarını kınadı.

MARDİN'deki tarihi Kırklar Kilisesi'nin başpapazı Gabriel Akyüz, Yeni Zelanda'da camilerde, Müslümanlara yönelik terör saldırılarını kınadı. Saldırıların milliyetçilik veya başka bir sebepten yapılmış olabileceğini belirten Akyüz, "Dinin görevi insanları düşman etmek değil, insanları kardeş yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaktır" dedi.



?Tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Yeni Zelanda'daki iki camide cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik terör saldırılarına tepki gösterdi. Başpapaz Akyüz, teröristlerin Hristiyanlık ile ilgisinin bulunmadığını belirterek, olayın şokunda olduklarını kaydetti. Akyüz, "Bu olayın din adına, Hristiyanlık adına yapıldığını tahmin etmiyorum. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda din iflas etti, ikinci plana atıldı. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da da keza öyle. Din adına yapılacağını tahmin etmiyorum. Milliyetçilik adına ya da başka sebeplerden dolayı olmuş olabilir. İncil bizlere sevgiden bahsediyor; 'Size haksızlık yapana, kötülük yapana iyilik yapın. Biri yüzünü tokatlasa, diğer tarafını da çevir, ağzından kötü bir laf çıkmasın' diyor. Kötü bir söz söyleyene bile o kadar büyük ceza veriliyor ki; kalkıp bir insanın canına kıymasının cezası ne olacak" dedi.



'ALLAH ADINA KÖTÜLÜK YAPILIR MI?'



Akyüz, İncil'in anayasasının sevgi üzerine oturtulduğunu dikkat çekerek, "Bizim mesajımız, insanlar din adına birbirinden nefret etmesinler. Eğer din bizleri birbirimize düşman edecekse, ondan uzak durmak lazım. Dinin görevi insanları düşman etmek değil, insanları kardeş yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaktır. Onun için bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Hangi sebepten olursa olsun, lanetliyoruz. Din mutluluktur, Allah'ın ruhsal bir kurumudur. Allah adına kötülük yapılır mı? Allah'ın insanlara emri sevgidir. Bizleri o yarattı, birbirimizi sevmemizi emrediyor. O emri ihlal edersek, durumumuz kötü olur. Din ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi, ötekileştirmeyi değil, kardeşliği emreder. Eğer din bizi birbirimizden uzak tutacaksa, o zaman biz de dinden uzak duralım. Din bu değil. Din adına yanlış yapmayalım. Diz insanları birbirine düşman yapmaz, birbirinden nefret ettirmez. Dinin amacı; barışı, sevgiyi tesis etmektir. Dini birileri kendine araç olarak kullanmak istiyor. Onlara karşı hep birlikte durmamız lazım" diye konuştu.



- Mardin

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