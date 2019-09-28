Son Dakika Haberleri: Başparmakları olmayan Batuhan bebek destek bekliyor
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Başparmakları olmayan Batuhan bebek destek bekliyor

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir tür iskelet hastalığı nedeniyle başparmakları olmadan doğan 4 aylık bebek, yapılacak ameliyatlar için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Başparmakları olmayan Batuhan bebek destek bekliyor, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir tür iskelet hastalığı nedeniyle başparmakları olmadan doğan 4 aylık bebek, yapılacak ameliyatlar için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Cedit Mahallesi'nde ikamet eden engelli anne Y.M. ile baba Ü.M'nin 4 aylık bebekleri Batuhan M, annesinden genetik olarak geçen bir iskelet hastalığı nedeniyle iki elinde de başparmakları olmadan 4'er parmaklı doğdu.

Minik bebeğin iki elini kullanabilmesi için 5 estetik ameliyat geçirmesi gerekiyor.

Çocuklarının engelli kalmasını istemeyen aile, yaklaşık 100 bin lira tutan ameliyat masrafları için yardımseverlerden destek bekliyor.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batuhan'ın sol kolunun kısa olduğunu, bileklerinde ise boşluk bulunduğunu belirterek, "Minik Batuhan'ın gelecekte engelsiz yaşaması için erken yaşta ameliyat edilmesi gerekiyor. Bir insanın elleri ile yaptığı işlerin yüzde 60'ında başparmak kullanılıyor." dedi.

Batuhan'ın parmaklarından birinin, ameliyatla başparmak haline getirileceğini anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Bileklerindeki boşluklar kalırsa ve ameliyatları olmazsa, bebeğimiz hiçbir şekilde ellerini kullanamayacak. Ailesinin ameliyat masrafını karşılamaya gücü yok. Dernek olarak sosyal medyadan Batuhan'ın ameliyat masraflarının karşılanması için kampanya başlattık. Yardımsever vatandaşların minik bebeğin engelsiz yaşamasına destek olmasını istiyoruz."

Keskin, minik bebeğin ameliyat masraflarının toplanması halinde 1 yaşından itibaren 2 yılda 5 ameliyat geçireceğini ve normal bir birey haline gelebileceğini dile getirdi.

İlkadım, Keskin, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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