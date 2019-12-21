Başpehlivan Ahmet Taşçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başpehlivan Ahmet Taşçı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Başpehlivan Ahmet Taşçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başpehlivan Ahmet Taşçı, AA'nın

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taşçı, haber kategorisinde "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde ise "Millilerin asker selamı" fotoğraflarını beğendi.

Taşçı, yaptığı açıklamada, fotoğrafları anlamlı ve değerli bulduğunu belirterek, karelerin her birinin başarılı olduğunu söyledi.

Kendisine göre anlamlı olan fotoğraflara oy verdiğini ifade eden Taşçı, şöyle konuştu:

"Sporda A Milli Futbol Takımımızın yakaladığı başarı, halkımıza hediyeleri oldu. Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerimize böyle selam yollamaları da çok anlamlıydı. Takımda Karamürselli olan bizim çıraklardan diyebiliriz gerçi güreş yapmamış, futbol oynamış ama Merih Demiral kardeşimizin de orada olması bizi mutlu ediyor. Karamürselliler başarılara alışkındır ama futbolda, milli takımda başarılar elde eden Merih kardeşimiz bizi son derece mutlu ediyor."

Taşçı, AA'yı yaptığı bu çalışmadan dolayı tebrik ederek, "AA'nın bu çalışmasıyla geçmişimizi, tarihimizi, övgülerimizi, üzüntülerimizi anmak nasip oluyor. Bu güzel duyguları sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla buluşturmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taşçı, Sarıkamış, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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