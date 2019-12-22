Başpehlivan Ahmet Taşçı'nın ablası vefat etti - Son Dakika
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Başpehlivan Ahmet Taşçı'nın ablası vefat etti

6 saat önce

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelendirdiği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı'nın ablası Kadriye Taşçı vefat etti.

Başpehlivan Ahmet Taşçı'nın ablası vefat etti, System.String[]

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelendirdiği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı'nın ablası Kadriye Taşçı vefat etti.

Bir süredir rahatsız olduğu belirtilen Kadriye Taşçı (68) Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kadriye Taşçı, öğlen namazına müteakip Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Yalova- Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Kırkpınar başpehlivanlarından Aydın Demir, Beşiktaş Kulübü Eski Asbaşkanı Levent Erdoğan, belediye meclis üyeleri, güreşçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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