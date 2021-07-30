Başpehlivan Aktürk, Lapseki Belediyesi ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Yağlı Güreş Başpehlivanı Feyzullah Aktürk, Lapseki Belediyesi ile masaya oturarak sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son 4'e kalarak en genç Başpehlivan unvanını kazanan Aktürk için imza töreni düzenlendi. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın da katıldığı törende Başpehlivan Feyzullah Aktürk sözleşmesini 3 yıl daha uzatarak 2024 yılına kadar Lapseki Belediyesini temsil edecek.

Turan, Başpehlivan Aktürk'ün daha önce Maraş'ta olduğunu ve kendisinin Çanakkale'yi temsil etmek istediğini belirtti. Sporcuya destek olarak Lapseki Belediyesi bünyesine katıldığını aktaran Turan, Başpehlivan Aktürk'e hediyeler takdim etti.

İmza törenine katılanlar arasında Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, meclis üyeleri, cumhur ittifakı temsilcileri yer aldı. En genç Başpehlivan unvanını elinde bulunduran sporcu Feyzullah Aktürk bu toprakları temsil etmekten onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. - ÇANAKKALE