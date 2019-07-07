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Başpehlivan Ali Gürbüz: "Asla pes etmedim ve bu savaştan galip geldim"

1 saat önce

- Başpehlivan Ali Gürbüz: "Asla pes etmedim ve bu savaştan galip geldim" "Altın kemeri iki Recep'e armağan ediyorum" "Babam Recep Gürbüz'ün ruhuna gitsin diliyorum"EDİRNE - 658.

- Başpehlivan Ali Gürbüz: "Asla pes etmedim ve bu savaştan galip geldim"
"Altın kemeri iki Recep'e armağan ediyorum"
"Babam Recep Gürbüz'ün ruhuna gitsin diliyorum"
EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, final güreşinde rakibi yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu'yu Er Meydanı'nda yenerek, şampiyonu oldu.
2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz, "Hiç pes etmedim, aynı zamanda onur, gurur mücadelesi verdim. ve bu savaştan galip çıktım. Herkes şunu iyi bilsin, ben savaştım, ben asla pes etmedim. ve bu kemeri rahmetli babama (eski başpehlivan Recep Gürbüz), çok bekliyordu ona gönderiyorum. Aynı zamanda oğlum Recep'e, iki Recep'e, bütün aileme bu altın kemer armağan olsun. Çünkü benim onlara bir borcum vardı. Bunu da ödemiş oldum. Ama özellikle babamın ruhuna gitsin diliyorum" dedi.
Başpehlivan Ali Gürbüz: Asla pes etmedim ve bu savaştan galip geldim
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:17 Kaynak: İHA
Recep Gürbüz, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor
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