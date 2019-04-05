Başpehlivan Ali Gürbüz'den Kavga İddiasına Yanıt

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'ndeki Zeytinköy Stadyumu'nda meydana geldi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'ndeki Zeytinköy Stadyumu'nda meydana geldi. Saat 16.00 ile 19.00 arasında, atletizm sporcularına ayrılan alanda, öğrencileriyle birlikte 28 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek atletizm şampiyonasına hazırlanan yardımcı antrenör Damla Gönen ile aynı sahada arkadaşlarıyla antrenman yapan Başpehlivan Ali Gürbüz arasında, iddiaya göre, başka sahada çalışmaları konusunda tartışma çıktı. Gönen'in tartıştığını gören öğrencisi Furkan Onur Özdemir ile 3 arkadaşı, olaya müdahale etti. Bu sırada Gürbüz, Özdemir'in yüzüne yumruk atarken, diğer güreşçi de göğsüne tekme attı. Kavga, araya girenler tarafından sonlandırıldı.



Olay sonrası Furkan Onur Özdemir, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporuyla gittiği polis merkezinde, Ali Gürbüz'den şikayetçi oldu. Özdemir, "Stadyumda bize ayrılan alanda arkadaşlarımızla spor yapıyorduk. Bir ara hocamız Damla Gönen'in Başpehlivan Ali Gürbüz ile tartıştığını gördük. Hemen konuşup, yanına geldiğimizde Ali Gürbüz, bana yumruk attı. Yanında bulunan arkadaşı, geriden koşarak, göğsüme tekme attı. Şikayetçiyim" diye konuştu.



Şikayet üzerine Ali Gürbüz'ün, Meydan Polis Merkezi'nde ifadesi alındı. İfade sırasında görüntü alınmasını engellemek isteyen polis, perdeleri kapattı. Yaklaşık 2 saat ifade veren Gürbüz, polis merkezinin arka kapısından ayrıldı.



'Üzerimden prim yapmaya çalışıyorlar'



İddiaları reddeden Gürbüz Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Pist kalabalıktı, biz mümkün olduğunca atletlere engel olmadan sadece birinci kulvarda koşuyorduk. Galiba antrenörleri bizi şikayet etmiş. Benim çıraklarımdan biri görevliye itiraz edince, benden şikayetçi olan şahıs buna efelenmiş ve olaylar patlak vermiş" dedi.



Olayın basit bir tartışma olduğunu belirten Gürbüz "Benim çırak, bizden şikayetçi olan kişiyi itti. Ufak çaplı, arbede bile denemeyecek bir gerginlik oldu. Ben de araya girdim ancak kesinlikle yumruklama falan olmadı. Ancak orada bulunan bir atletizm velisi nedeniyle olay uzadı ve karakola gittiler.Karşı tarafa hastane ilk başta darp raporu vermemiş. Biz karakola ifade verdikten sonra gidip ikinci kez hastaneye gidip rapor almışlar. Yumruk diyorlar ancak yüzlerinde veya vücutlarında herhangi bir iz yok. Ben zaten olayın içinde bile değildim, çırağımı ayırmaya çalışıyordum. Benim üstümden prim yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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