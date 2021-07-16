Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli'nde coşkuyla karşılandı.

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Koç'u yenerek altın kemerin sahibi olan Ali Gürbüz, Korkuteli girişinde davul ve zurnayla karşılandı. Karşılama törenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev; başpehlivan Ali Gürbüz ile birlikte üstü açık otobüse binerek yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara karşılık verdi.