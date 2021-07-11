BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ, 'HAMAM' RİTÜELİNİ BOZMADI - Son Dakika

EDİRNE'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan ve 2019'dan sonra üst üste ikinci kez altı kemeri boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı. Ali Gürbüz'ün halkı selamlamaya gitmek için bindiği faytonun ise tekerleğinin çıkması sonucu ufak çaplı kaza yaşandı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2019'un şampiyonu Ali Gürbüz, İsmail Koç'u yenerek yine şampiyon oldu. Gürbüz, güreşin ardından altın kemeri ve kupayı alarak 'geleneksel hamam yürüyüşü' geleneğini yaptı. Sarayiçi'nden faytona binip ayrılan Gürbüz'ün, bir süre sonra bindiği faytondaki tekerlek yerinden çıktı. Faytonda bulunan yolcularda ufak çaplı yaralanma oluştu. Kazadan yara almadan kurtulan Gürbüz, olayın ardından halkı selamlamak için kent merkezine yürüyerek gitti. Kent merkezinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Gürbüz, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Gürbüz'ü bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı. Selimiye Camii yanında bulunan Tarihi Mezit Bey Hamamı'na giden Gürbüz, köpük banyosu eşliğinde iki zorlu günün yorgunluğunu attı.