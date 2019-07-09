Son Dakika Haberleri: Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (2)
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Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (2)

2 dakika önce

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması Güreşçilere ödüllerinin verilmesi Başkan Böcek ile Ali Gürbüz'ün kupa ile görüntüsü Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - 658.

Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (2), System.String[]
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması
Güreşçilere ödüllerinin verilmesi
Başkan Böcek ile Ali Gürbüz'ün kupa ile görüntüsü
Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. (2)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:53 Kaynak: AA
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