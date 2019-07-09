Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (2)
2 dakika önce
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması Güreşçilere ödüllerinin verilmesi Başkan Böcek ile Ali Gürbüz'ün kupa ile görüntüsü Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - 658.
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:53 Kaynak: AA
Güreşçilere ödüllerinin verilmesi
Başkan Böcek ile Ali Gürbüz'ün kupa ile görüntüsü
Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. (2)
Kraliyet gelini Kate Middleton, mini etekli elbisesiyle vaftiz törenine damga vurdu Genç kıza ormanda işkence yapan sanıkların savunması "pes" dedirtti: Sadece dövdük Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi! Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabiliyor