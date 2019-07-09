Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (2)

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması Güreşçilere ödüllerinin verilmesi Başkan Böcek ile Ali Gürbüz'ün kupa ile görüntüsü Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - 658.

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşması

Güreşçilere ödüllerinin verilmesi

Başkan Böcek ile Ali Gürbüz'ün kupa ile görüntüsü

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. (2)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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