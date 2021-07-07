Başpehlivan Ali Gürbüz merhum babasının yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek istiyor

Ali Gürbüz, kendisi gibi başpehlivan olan merhum babası Recep Gürbüz'ün yarım kalan hikayesini gerçekleştirmek için 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.

Sarayiçi Er Meydanı'nı ziyaret eden Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında gerçekleşen Kırkpınar güreşlerinde başpehlivan olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle 2020'de güreşlerin yapılamadığını anlatan Gürbüz, "Bu hem bizleri hem güreş camiasını üzdü. Bu yıl güreşler yapılmaya başlandı. Bir kaç güreş yapıp buraya geldik. Çok iyi hazırlandım. İnşallah bu yıl altın kemeri boynuma takmak ve altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Ekip olarak hep beraber hazırız. Artık gerisi Allah'ın kısmeti." dedi.

Salgının tüm güreş camiasını etkilediğini anlatan Gürbüz, bir yıl güreşten ayrı kalmanın tüm güreşçiler gibi kendisini de çok üzdüğünü vurguladı.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını ifade eden Gürbüz, "Tabi salgın biraz hızımı kesti. Ama tekrardan hazırım. Altın kemeri alıp memleketime öyle gitmek istiyorum."dedi.

"Babamın yarım kalan bir hikayesi var"

Gürbüz, merhum babası Recep Gürbüz'ün 1988 yılında Kırkpınar başpehlivanı olduğunu anlattı.

Babasının en formda olduğu yıllarında rahatsızlığı nedeniyle güreşlere katılamayarak, vefat ettiğini ifade eden Gürbüz, "Babam altın kemerin ebedi sahibi olabilecek kapasitedeymiş ama bunu başaramıyor. Babamın yarım kalan bir hikayesi var. Bende babamın o yarım kalan hikayesini altın kemerin ebedi sahibi olarak tamamlamak istiyorum. Ona armağan edeceğim inşallah." dedi.