Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hedefi altın kemerin ebedi sahibi olmak

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz, hedefinin altın kemerin ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi.

Başpehlivan Gürbüz, memleketi Antalya'ya dönmeden önce Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gürbüz, "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'da birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kırkpınar'ın 660 yıldır yapılan çok önemli bir gelenek olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Güreş bizim tarihimiz, örfümüz, adetimiz. Bu sahalarda Kel Aliçoların, Koca Yusufların, Adalı Halillerin yaptığı sporu temsil ediyoruz günümüzde. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Böyle önemli bir sahada başpehlivan olduğum için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza da güreşe ve pehlivanlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kırkpınar'da üst üste 3 kez başpehlivan olmayı istediğini belirten Gürbüz, "Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak. Amacım hem Antalya'ya tarihinde ilk defa ebedi olarak altın kemeri götürmek hem de babamın yarım kalan hikayesini mutlu sonla tamamlamak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gürkan ise Gürbüz'ün Kırkpınar'da önemli bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Ali Gürbüz'ün önünde de bir basamak kaldığını aktaran Gürkan, "İnşallah Edirne'nin Kurtuluşu'nun 100. yılında 661. Kırkpınar'da da başpehlivan olmasını temenni ediyorum. Ben de belediye başkanıyken, Kırkpınar Ağası'na altın kemer verdim. Bir başpehlivana da ebedi altın kemeri vermek isterim, arzu ederim. Pehlivanımıza başarılar diliyorum. İyi bir seri tutturdu." ifadelerini kullandı.