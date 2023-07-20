Başpehlivan Antrenörü Başcazgırı Sopayla Darbetti

Survivor yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye sopayla saldırdı. Aldığı darbeler sonucu Dede hastanelik oldu. Saldırı sonrası açıklama yapan Dede "Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, saat 07.00 sıralarında Gebizli Mahallesi 1107 Sokak'ta meydana geldi. Başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı. Dede, aldığı sopa darbeleri ile yere düştü. Tuğsuz, Dede'ye vurmaya devam edip, başına tekme attı. Bu sırada bir kişinin 'Hikmet abi, Hikmet abi yapma' diye bağırdığı duyuldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, Bayram Ali Dede'yi hastaneye kaldırdı.

SOSYAL MEDYADAN ATIŞTILAR

Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma "Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız" notunu düşen Dede'ye, Hikmet Tuğsuz "Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu" yazarak karşılık verdi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Telefonda DHA muhabirine açıklama yapan Bayram Ali Dede, "Hikmet Tuğsuz ve yanındaki arkadaşı öldürmek amacıyla geldiler. Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.

Polis, Tuğsuz'u yakalamak için çalışma başlattı.