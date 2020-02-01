Başpehlivan Balaban, Maraş dondurması kesti - Son Dakika
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Başpehlivan Balaban, Maraş dondurması kesti

6 saat önce

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Pehlivanı İsmail Balaban, 200 kilogramlık Maraş dondurmasını önce omuzladı daha sonra baltayla kesti.

Başpehlivan Balaban, Maraş dondurması kesti, System.String[]

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Pehlivanı İsmail Balaban, 200 kilogramlık Maraş dondurmasını önce omuzladı daha sonra baltayla kesti.


Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan kısa şalvar güreş şampiyonası için dünyanın birçok yerinden güreşçiler kente geldi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Pehlivanı İsmail Balaban ve diğer pehlivanlar Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tesislerinde Maraş dondurması kesti. Baş Pehlivan Balaban, yaklaşık 200 kilogram gelen dondurmayı omzuna aldı, daha sonra baltayla Maraş dondurmasını kesmeye çalıştı.


Pehlivanları misafir ettikleri için mutlu olduklarını ve kendilerini turizm elçisi ilan ettiklerini söyleyen Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş'ta hafta sonu 42 ülkeden gelen sporcularımızın 100'üncü yıl nedeniyle kısa şalvar güreş şampiyonası var. Bugün burada çok değerli misafirimiz var İsmail Balaban Kırkpınar Baş Pehlivanı. Kahramanmaraş'ta Kervanhan tesislerinde pehlivanımızla birlikte dondurmamızı kestik" diye konuştu.


Maraş dondurmasını yerinde yediği için mutlu olduğunu söyleyen başpehlivan İsmail Balaban ise "Kahramanmaraş'ın dondurmasını çok seviyordum zaten ve buraya geldiğimde de tam yerinde kesip yemek bize nasip oldu. herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Programa Kahramanmaraşlı şampiyonlar Şeref Eroğlu ve Harun Doğan da katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İsmail Balaban, Kırkpınar, Balaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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