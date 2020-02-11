Başpehlivan Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı - Son Dakika

Anma programı sonrası Güreş eğitim merkezi önünde misafirlere yemek ikram edildi ve Cengiz Elbeye için dualar okundu. - ANTALYA

Güreş camiası, Başpehlivan Cengiz Elbeye'nin ölümünün 10'uncu Yılında Paşa mezarlığında bulunan mezarı başındaki anma programında buluştu. Korkutelili pehlivanlar ve Elbeye'nin pehlivan arkadaşları Antalya eski milletvekili Burhan Kılıç , Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Cazgır Emin Ger, Merkez Hakem Kurulu başkan vekili Tevfik Korkmaz, Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç , Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakcı, Döşemealtı Belediye Başkan yardımcısı Ramazan Bahşi, Cengiz Elbeye'nin güreş ağası Enver Öztürk Elbeye'nin mezarı başında dua ettiler.

Türk güreşinin efsanevi isimlerinden Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, Ölümünün 10'uncu Yılında mezarı başında anıldı. Merhum Cengiz Elbeye'nin anma törenine arkadaşları ve kendi ismini taşıyan Cengiz Elbeye Güreş eğitim merkezi güreşçileri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Çocuklarını silahla tehdit edip "Sizi öldüreceğim" diyen anneye çocukların velayeti verildi

30 yaşındaki genç evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor