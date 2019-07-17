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Başpehlivan Gökmen'den Başkan Özel'e ziyaret

41 dakika önce

Ladikli Başpehlivan Serhat Gökmen, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i makamında ziyaret etti.

Başpehlivan Gökmen'den Başkan Özel'e ziyaret, System.String[]
Ladikli Başpehlivan Serhat Gökmen, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i makamında ziyaret etti.
Gökmen, Özel'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulunarak, güreş sporuna ve altyapıya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özel, 22. Geleneksel Kumru Düzoba Yayla Şenliği'nin ikinci gününde düzenlenen güreş müsabakalarında Kumru Düzoba Başpehlivanlığı unvanını kazanan Gökmen'i tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.
Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:25 Kaynak: AA
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