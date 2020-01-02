Başpehlivan Gürbüz'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başpehlivan Gürbüz'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret - Son Dakika

Başpehlivan Gürbüz'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret

6 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Başpehlivan Gürbüz'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret, System.String[]

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer'in sevilen simalarından Hasan Kayrak, Kemerli başpehlivan İsmail Erkal, başaltı pehlivanları Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile pehlivanların antrenörü Hikmet Tuğsuz da hazır bulundu.


Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz ve diğer güreşçilere başarılar diledi. Antrenör Hikmet Tuğsuz ve başpehlivan Ali Gürbüz, güreşe olan desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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