Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı - Son Dakika

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında rakibi İsmail Koç'u yenerek 4'üncü kez başpehlivan olan Ali Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Mustafa Şentop taktı.

Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 161 pehlivanın kıran kıran gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı. Çeyrek ve yarın final güreşlerinin ardından başpehlivanlık kategorisinde Ali Gürbüz ve İsmail Koç final müsabakasında nefeslerin tutulduğu güreş gerçekleştirdi. Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakanın 40 dakikalık ana devresi sona erdi. Puanlamanın göz önünde bulundurulduğu müsabakada rakibine üstünlük kuran Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu.

"İNŞALLAH EBEDİ ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLACAĞIM"

Mücadele sonrası duygularını aktaran Gürbüz, "2 yıl üst üste başpehlivan oldum. Seneye de inşallah başpehlivan olup ebedi altın kemerin sahibi olacağım. Bu sahaya heykelimi diktirmek istiyorum. Güreşi babam için yapıyorum, babamın şanını sırtlamak için yapıyorum" dedi.

ALTIN KEMERİ TBMM BAŞKANI ŞENTOP TAKTI

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Mustafa Şentop Taktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da dereceye giren diğer pehlivanlara ödüllerini takdim etti.

(Hüseyin Çanlı - Mehmet Basmacı - Şener Urfa - Sercan Ülgen/İHA)